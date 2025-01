Gilberth Jiménez confirma precandidatura en el PLN: ¿Cómo la financiará?

El diputado de Liberación Nacional, Gilberth Jiménez, confirmó que será parte de la lista de precandidatos en la convención nacional que el partido celebrará el próximo 6 de abril.

Ahí, hasta el momento, peleará por la candidatura con la también diputada Carolina Delgado, el economista Marvin Taylor y el excanciller Enrique Castillo.

En esa carrera, apostará al voto ciudadano antes que a los padrinazgos, pues dijo que hará del legado de su carrera política “su carta de presentación”.

​¿Pero cómo costeará la exigencia económica de ese proceso?

“Voy a poner una parte, pero todo no, en eso tengo que ser muy consciente. He tenido amigos que se me han acercado y me han dicho que me van a dar apoyo y esperanzado en esa voluntad, todos esperamos salir adelante con los costos y los gastos que se tengan que tener en esta campaña.