Gerardo Corrales anuncia públicamente su interés de ser candidato presidencial

El economista Gerardo Corrales confirmó, este lunes, que analiza la posibilidad de lanzar, próximamente, su candidatura a la presidencia de la República.



Corrales, asesor económico de José María Figueres en la pasada campaña y aún partidario de Liberación Nacional, adelantó que busca un “vehículo político” para llevar adelante esa aspiración, pues reconoció que no será ni con el PLN ni con ningún partido tradicional que intente llegar a Zapote.

“Como ciudadano, estoy preocupadísimo por el rumbo que lleva el país. Por responsabilidad social y familiar, me parece irresponsable que no nos involucremos empresarios y profesionales en la política, ya no tanto en los partidos políticos porque en el mundo ya se evidenció que los partidos ya no tienen esa fortaleza, la gente vota ahora por personas y por equipos”, reconoció.

Por eso, añadió, presentaría próximamente su renuncia a la militancia del PLN. En ese punto, recordó su reciente salida como representante del sector empresarial ante el partido, reclamando la indiferencia con la que, dijo, se le trató a él y al sector.

Corrales dijo, sin revelar nombres, que luego de esa renuncia de febrero pasado, varios partidos tradicionales se acercaron para intentar sumarlo a sus filas, pero que los rechazó.

¿Cuándo haría oficial su candidatura?

“Yo no lo he tomado, me gusta, me atrae, pero hay que evaluar todo un tema, porque uno solo es imposible, hay que tener toda una estructura, una cobertura país, darse a conocer. Yo tengo ese problema, a mí la gente me conoce en el ámbito económico, profesional, pero a nivel masivo no, soy una figura desconocida, tengo esa desventaja comparado con otros que ya han corrido”, admitió.