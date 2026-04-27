Gabinete de Laura Fernández casi listo: solo falta un ministro por elegir

La presidenta electa, Laura Fernández, ya definió prácticamente todo el equipo de trabajo que la acompañará al momento de entrar en funciones el próximo 8 de mayo.

La también ministra de la Presidencia reconoció que la elección del futuro gabinete está lista en un 99%, con un único puesto que deberá definir entre este lunes y mañana martes.

“Está a un 99%, listo, me siento muy contenta del trabajo a conciencia que he realizado para integrar el próximo gabinete. Me falta un puesto en particular, estoy sopesando todavía perfiles, ya hice varias entrevistas para ese puesto, pero todavía me falta la decisión final. “En estas entrevistas que he realizado, y no solo entrevistas, sino análisis, porque creo que en el gabinete de don Rodrigo (Chaves) hay personas muy talentosas, gente que ha hecho un buen trabajo, la cual yo he estado evaluando, revisando planes de trabajo, metas, objetivos, ejecuciones presupuestarias, para tomar la decisión también de que algunos actuales miembros del gabinete, que así lo deseen y que yo también esté de acuerdo, puedan continuar”, aseveró.

Fernández no quiso revelar cuál es ese puesto que le está tomando más tiempo decidir, ni tampoco qué porcentaje del actual gabinete se mantendrá en el cargo bajo su mandato.

Tampoco quiso dar a conocer nombres, pues insistió en que todo eso se dará a conocer el próximo 5 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar, sede en que se realizará la presentación oficial del gabinete.