Funcionaria del ICD y expresidenta de ICAFE acompañarán a Álvaro Ramos en fórmula presidencial

La doctora en Gobierno y Políticas Públicas, Karen Segura Fernández, y la experta en administración y gobernanza, Xinia Chaves Quirós, serán las candidatas a la vicepresidencia en la fórmula de Álvaro Ramos y el Partido Liberación Nacional (PLN).



Así lo anunció este sábado Ramos en el inicio de la asamblea nacional del partido en la que se conocerán, además, las papeletas de diputados.



Segura, aspirante a la primera vicepresidencia, es especialista en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y legitimación de capitales.



Desde 2003 es funcionaria del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) donde actualmente se desempaña como jefa del departamento de Planificación y Desarrollo Estratégico.



Chaves, por su parte, es un rostro conocido en el sector caficultor y cooperativista.



Fue la primera presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense del Café (ICAFE) y también su primera directora ejecutiva; además, fue viceministra de Agricultura en la administración de Laura Chinchilla.



Con esas designaciones la fórmula presidencial del PLN queda debidamente inscrita.