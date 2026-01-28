Frente Amplio presenta proyecto para prohibir que deudores de CCSS aspiren a cargos públicos

La fracción del Frente Amplio presentó, este miércoles, un proyecto de ley que prohibiría a las personas que mantengan deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aspirar a puestos de elección popular.

Se trata del expediente 25.386, que reforma el artículo 148 del Código Electoral para prohibir la inscripción de “personas que mantengan deudas firmes y exigibles con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) superiores a 10 salarios base, y que no cuenten con un arreglo de pago vigente, no podrán ser propuestas como candidatas para ocupar puestos de elección popular”.

"Es un debate abierto en la ciudadanía, a partir de la existencia de candidaturas que son grandes deudores de la CCSS, que no lo son por falta de recursos, sino por falta de compromiso con el principio de solidaridad que sustenta la seguridad social, pues son trabajadores independientes de altos ingresos”, expresó Rocío Alfaro, jefa de fracción del FA y proponente de la iniciativa.

La iniciativa fue elaborada en conjunto con el Movimiento en Defensa de la Caja, un grupo que reúne a diferentes organizaciones defensoras de la salud pública y de la seguridad social.

La propuesta llega en medio de los cuestionamientos públicos a José Miguel Villalobos, candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano y quien adeuda a la Caja ₡312 millones, según confirmó la propia institución.

El abogado ha defendido que no está conforme con el monto que le cobra la institución, pues entre otras alega que son montos que ya están vencidos o que están mal calculados, por lo que disputará el cobro en los tribunales.

