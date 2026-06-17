Frente Amplio confirma cuáles de sus diputados irán a gira en Crucitas

Los diputados Sigrid Segura y Antonio Trejos serán los representantes del Frente Amplio en la gira de este viernes por Crucitas.

La fracción confirmó que ambos legisladores serán quienes viajen a Cutris de San Carlos junto a otro grupo de diputados y autoridades del Poder Ejecutivo en la visita organizada por la presidenta Laura Fernández.

Junto a ellos, la oposición también estará representada por cinco diputados de Liberación Nacional: Álvaro Ramírez (jefe de fracción), Norjelens Lobo, Marco Badilla, Eder Hernández y, de última hora, Diana Murillo.

El oficialismo, por su parte, tendrá a 25 de sus 31 representantes en la zona.

La intención de Fernández es que los diputados puedan observar, en primera persona, la dimensión del desastre ambiental, social y económico que se vive en la zona de Crucitas producto de la extracción ilegal de oro.

La gira iniciará el viernes a las 5 a. m.

