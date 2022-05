Francisco Nicolás impulsará cuestionado proyecto para usar parte del ROP en pago de deudas

El diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, presentó este domingo un proyecto de ley para utilizar parte de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en el pago de deudas de los cotizantes.



La idea, que había surgido del equipo económico de la campaña de José María Figueres, busca devolver por una única vez un 30% de esos recursos a los trabajadores con el fin de atender sus obligaciones en el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas o casas de empeño y préstamo.

La iniciativa exigirá a las respectivas operadoras que trasladen los ahorros a los cotizantes en un plazo máximo de 30 días, toda vez que estos expliquen el monto requerido y la entidad a la que será girado.

El proyecto permitiría, además, que varios integrantes de un mismo núcleo familiar empleen parte de ese porcentaje del ROP en el pago de una misma deuda.

En contra

La medida ya había sido criticada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) en la figura de su jerarca, Rocío Aguilar, quien cuestionó que se sigan viendo los recursos del ROP como un ahorro.

“Se sigue viendo el ROP como un ahorro y no como la construcción de un fondo para la pensión. Con las personas viviendo más años vamos a tener que como país proveer esos ingresos a futuro, entonces si no resolvemos los problemas de sostenibilidad del IVM y afectamos los fondos de pensión complementarios vamos a generar un problema social de largo plazo.

“Estamos trasladando los problemas para mañana, no estamos resolviendo nada, estamos trasladando los problemas para un mañana donde la persona ya no está trabajando, que tiene necesidades que ya no va a poder suplir a través de un ingreso como sea el salario, básicamente es eso”, había dicho Aguilar.