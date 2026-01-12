Fracción del PLN separa a diputada que se ausentó de votación de inmunidad contra Chaves

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) separó a la diputada Sonia Rojas de su trabajo diario.

Así lo informó este lunes la legisladora puntarenense, en un comunicado de prensa.

“El día de hoy, la fracción del Partido Liberación Nacional ha decidido separarme de la fracción legislativa.

“A partir de este momento, ejerceré mi labor parlamentaria y el ejercicio del voto con plena libertad de criterio, actuando, como siempre, con responsabilidad y apego a la Constitución Política, a las leyes y al interés público”, dijo Rojas.

La vocería de la diputada confirmó que esa decisión no significa que se declara independiente, pero reconocieron que vino precedida de una pérdida de confianza luego de que Rojas se ausentara de la votación por el segundo intento de desafuero del presidente Rodrigo Chaves.

La diputada faltó a esa sesión de diciembre pasado por someterse a una cirugía estética.

En los últimos días, además, se confirmó también la adhesión de su hermano, el excalde José Rojas, al movimiento de Claudia Dobles y su Agenda Ciudadana.

Hasta ahora, la bancada liberacionista no se ha pronunciado.

El PLN llegó al Congreso con 19 diputados, pero perdió una curul por la renuncia de Gilberth Jiménez.

En el pasado también se había separado a Carolina Delgado por diferencias con la fracción.

