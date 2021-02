Fracción del PLN confirma que Gourzong renunciará a su inmunidad

El diputado de Liberación Nacional, David Gourzong, renunciaría el próximo lunes a su fuero de inmunidad para enfrentar la investigación penal que se sigue en su contra.



Así lo confirmaron este jueves el jefe de fracción verdiblanco Luis Fernando Chacón y el presidente del Congreso Eduardo Cruickshank durante una reunión con representantes de las diferentes bancadas.

“El día de antier él me abordó en el plenario y me manifestó verbalmente, que deberá hacerlo él formalmente por supuesto, pero en este foro debo de anunciar que él me ratificó que va a renunciar a su inmunidad y va a seguir su caso en los juzgados, como corresponde, para que la Asamblea Legislativa no se vea envuelta en una comisión investigadora y todo; sino que él va a renunciar a su inmunidad”, dijo Chacón.