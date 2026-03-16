Fracasa intento por alcanzar texto de consenso para devolución del ROP

La intención de conformar un proyecto de consenso entre las cuatro iniciativas que defienden la devolución anticipada de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) fracasó.

Este martes, la Comisión de Asuntos Sociales se limitará a discutir y votar los cuatro proyectos y dejar que sea el Plenario Legislativo el que tome la decisión final.

“Ha habido una situación difícil porque cada diputado, especialmente don Gilberth (Jiménez) y doña Ada (Acuña), han defendido con mucho esfuerzo sus proyectos, lo mismo que doña Rocío (Alfaro), entonces no hemos podido llegar a un consenso porque sería inconexo juntar los proyectos, no es posible.

“Al no poder plantearse ese único proyecto, lo que se está haciendo es llevando todos, darlos ya por analizados y votarlos mañana”, explicó la liberacionista Rosaura Méndez, quien dirigió la mesa de trabajo que defendía ese consenso.

La idea original de los diputados de la Comisión de Sociales es que, al escuchar a las partes y los demás actores en esa discusión, se pudiera conformar una iniciativa de consenso y así allanar su discusión tanto el órgano como en el Plenario.

Sin embargo, la mesa solo permitió sembrar dudas a partir de los criterios técnicos que entidades como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central o la Superintendencia de Pensiones presentaron, todos en contra de esa devolución anticipada debido a los impactos que, según proyectan, sufrirían los cotizantes, pensionados y la economía nacional en general.

Aún así, Méndez defiende que la mesa no fracasó, pues esos criterios también permitieron enriquecer la discusión para lo que viene.

“Logramos escuchar con detalle a las instancias que están en contra de que se devuelva el ROP y también logramos escuchar a los del movimiento que están a favor; entonces, con esos criterios, lo que hemos logrado es tener una mayor claridad para lo que se vaya a aprobar mañana”, añadió Méndez.

La diputada aseguró que, con el panorama actual, es imposible saber si alguna de las cuatro iniciativas se dictaminará o no de manera positiva.

La comisión sesionará en horas de la mañana.

