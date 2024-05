Fiscalía investiga a Rodrigo Chaves por penalidad del corruptor

La Fiscalía General confirmó, este lunes, la apertura de una investigación en contra del presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de penalidad del corruptor.



La causa, que se tramita bajo el expediente 24-000031-0033-PE, está relacionada con la denuncia pública que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, hizo la semana anterior, cuando afirmó en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, que Chaves le ofreció los votos del oficialismo a cambio de dejar expirar la comisión que investigó el financiamiento de la pasada campaña presidencial.

La investigación se abrió de oficio.

La penalidad del corruptor es un delito que consistente en dar o prometer a un funcionario público una dádiva o una ventaja indebida.

“A mí se me insinuó que, si no se hacía nada en esa comisión, pues podía vencer el plazo y me dieron a entender que, si eso era sí, pues los votos podrían estar disponibles. Yo, sencillamente, mi reacción es que yo no podía hacer eso porque era incumplir mis obligaciones como presidente del Congreso”, afirmó el diputado el lunes de la semana anterior.