Fiscal general acepta someterse a prueba de polígrafo, pero pone condiciones

El fiscal general Carlo Díaz se mostró anuente a practicarse una prueba de polígrafo y aseguró que participará en las reuniones de la Fuerza Élite impulsada por la presidenta Laura Fernández, siempre que su agenda lo permita.

Mediante su oficina de prensa, el jefe del Ministerio Público indicó a Teletica.com:

"Respecto a la posibilidad de someterse a una prueba de polígrafo, el fiscal general manifiesta su disposición a realizarla cuando esta forme parte de un procedimiento institucional debidamente establecido por el Poder Judicial o sea requerida por organismos especializados y técnicamente competentes en el marco de una investigación formal. Lo anterior, siempre que se garantice su aplicación bajo criterios objetivos, condiciones formales y un trato igualitario para todas las personas involucradas".



Incluso el jerarca aseguró ante consulta de este medio que está dispuesto a someterse a una prueba realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, junto al resto de participantes.

De igual forma, Díaz reiteró el compromiso de su institución de trabajar de forma coordinada con las demás instituciones del Estado en la búsqueda de fortalecer la seguridad ciudadana y el combate del crimen organizado.

En esa línea es que el jefe del Ministerio Público dijo que "tiene previsto" participar en los próximos encuentros sobre la materia que lleva a cabo la mandataria semanalmente.

La idea del uso de un "detector de mentiras" en las sesiones de la Fuerza Élite es crear un "ambiente de confianza mutua" entre los equipos de trabajo que se incorporen a los encuentros, según ha justificado la gobernante.



No obstante, las pruebas de polígrafo son consideradas controvertidas y poco confiables por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Psicología.