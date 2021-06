Figueres tuvo primer acercamiento con diputados del PLN

El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, tuvo un primer acercamiento con la fracción verdiblanca este jueves (ver video adjunto).

El aspirante también ha mantenido reuniones con exprecandidatos del PLN, entre estas dos con Rolando Araya, quien obtuvo el segundo lugar de la convención interna.

En los próximos días, Figueres planea encontrarse con el candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado. Consultado al respecto, el exdiputado dijo que aún no sabe si asistirá.

“Me encontré con don José María, con quien crucé un rápido saludo de cortesía. Es cierto que, ese día, él manifestó su interés de reunirse conmigo (…) No he tomado todavía una decisión al respecto. Lo que sí tengo claro es que hay muchos temas en los cuales no coincidimos”, manifestó el también candidato presidencial.