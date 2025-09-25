Figueres: “Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos”

El expresidente José María Figueres se pronunció en sus redes sociales sobre la muerte de su madre, Karen Olsen, quien falleció este jueves a los 95 años.

Figueres recordó la coincidencia de que hoy, 25 de setiembre, fue la fecha en que nació su padre, el también exmandatario José Figueres Ferrer.

“Hoy, cumpleaños de papá, mamá decidió subir al cielo para celebrarlo juntos.

“Agradecemos a todas las amigas y amigos que siempre se preocuparon por ella, y las muestras de cariño que estamos recibiendo”, aseveró.

Figueres también ofreció los detalles sobre las honras fúnebres de su madre, al tiempo que pidió respeto en estos momentos de duelo.