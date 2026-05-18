Fernández sobre limitar reelección de magistrados: "No significa que voy a consentir politización"

La presidenta de la República, Laura Fernández, afirmó este lunes que no permitirá que haya "manoseo político" en la elección o reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ese mensaje lo dio en una conferencia, frente al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, quien apenas el jueves anterior dijo en una entrevista con Teletica.com que estaría de acuerdo con un eventual límite en la cantidad de periodos que un alto juez puede mantenerse en el cargo, siempre que se mantenga la votación calificada (38 votos) que existe actualmente.

Al responder una consulta sobre si entre las propuestas de reforma a la Corte que prepara está la restricción en la reelección de los magistrados, la gobernante puso como ejemplo el caso que tenía más cerca: el de Aguirre.

Fernández le preguntó cuántos años tenía de ser miembro de la Corte, a lo que respondió 37 años y, de inmediato, la presidenta recordó que esos son casi los mismos años de vida que ella tiene (39).

"A mí me parece que todos los poderes de la República deben rendir cuentas y que no deben existir funcionarios vitalicios en la función pública. Ahora bien, eso no significa que yo vaya a consentir politización y manoseo político en los nombramientos y reelecciones de los magistrados", enfatizó la mandataria. "Pero a mí me parece que ser magistrado 38 años es un plazo que debe llamarnos a la reflexión de si eso promueve la eficiencia, promueve la eficacia, y si las reelecciones de los magistrados están sujetas a evaluaciones y al cumplimiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes le dan, o si se les da como un premio, a si cumplieron o no con algunos favores o algunas prerrogativas, que eso es una presunción mía", agregó.

La gobernante, quien tiene control de la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, mantiene convocada una reforma constitucional para limitar la reelección.

Se trata de una iniciativa del exdiputado Gilberth Jiménez, que, además de plantear la restricción, establece que el segundo periodo sea de seis años (dos menos que el primero) e introduce un endurecimiento en los requisitos para el cargo, como en la experiencia mínima y los años de residencia en el territorio nacional.