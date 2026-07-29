Fernández ordena a ministro de Justicia: "'Diablo' no se puede matar y no lo pueden matar"

"El 'Diablo' no se puede escapar de 'La Reforma'. No se puede escapar, no se puede matar y no lo pueden matar".



Esa fue la instrucción girada la tarde de este miércoles por la presidenta de la República, Laura Fernández, a su ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, en relación con el resguardo que debe recibir el supuesto líder narco, Alejandro Arias, mientras descuente prisión preventiva en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

La mandataria, además, ordenó a su jerarca la rendición semanal de un "reporte pormenorizado" sobre la operación "Coraza de Hierro", iniciada el viernes por el Gobierno de la República, con el objetivo de aislar al presunto cabecilla de una organización ligada con más de 200 homicidios.

Como parte de ese informe que Aguilar tendrá que rendir a la llamada "Fuerza Élite" (grupo de jefaturas policiales que se reúne con Fernández todos los lunes), deberá detallarse si es necesario hacer ajustes o tomar medidas nuevas relacionadas con la operación.

Algunas de las disposiciones giradas por el propio ministro incluyen el aislamiento permanente de "Diablo" y de Jonathan "Tan" Pérez (otro aparente líder narco, detenido junto al primero). Además, se prohibió el acceso a horas de sol o patios, visitas familiares o íntimas.

No obstante lo anterior, estas últimas medidas, al igual que la restricción de llamadas a familiares, fueron revertidas por el Tribunal Penal de Pococí, que el lunes acogió un incidente planteado por el defensor de Arias, Cristian Rodríguez, durante la audiencia en la que al sospechoso se le dictaron 3 meses y 22 días de prisión preventiva.

"Gravísimo riesgo" ﻿

Gabriel Aguilar lamentó la determinación del órgano jurisdiccional en relación con la anulación de las órdenes que él había emitido tan solo tres días antes.

Asimismo, el jerarca advirtió de las amenazas que representa el haber dejado sin efecto esas determinaciones.

"Esto es un gravísimo riesgo para fuga de información desde las cárceles y que se sigan girando órdenes", dijo.

De seguido, Laura Fernández indicó:

"Vamos a hacer todo lo que nos toca. Y el Poder Judicial va a tener que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de todo lo que hagan sus jueces y fiscales"

"Coraza de Hierro" también contempla medidas como que todas las reuniones que Alejandro Arias vaya a tener con su defensor se lleven a cabo en locutorios y sin contacto físico.

A su vez, se establece que todas las atenciones médicas que "Diablo" requiera se llevarán a cabo en su celda, no en los consultorios, como ocurre con otros privados de libertad.

Paralelamente, la operación incluye el despliegue de la Unidad Especial de Intervención (UEI) a lo interno del centro penal, el resguardo del perímetro a cargo de la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Fronteras.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) tiene a su cargo la neutralización y anticipación de ataques.

De igual manera, se dispuso que todos los funcionarios que tengan contacto con Arias lleven puesta una cámara corporal y que todo el personal policial vista pasamontañas.

Todos los ingresos, movimientos y contactos relacionados con "Diablo" deberán quedar plasmados en bitácoras.

Asimismo, se mejoró la iluminación en "puntos ciegos" del penal y se dotó al personal de la Policía Penitenciaria de "armamento moderno".

Se reiteró a su vez la recomendación a los órganos judiciales de que todas las audiencias que requieren la participación del imputado se lleven a cabo en modalidad virtual.

A todo lo anterior, la gobernante ordenó incorporar una prohibición para que cualquier oficial que se encuentre en el Circuito de Alta Contención —indistintamente del cuerpo policial al que pertenezca— lleve celulares.