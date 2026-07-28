Dictan prisión preventiva contra "Diablo" y "Tan"

El Tribunal Penal de Pococí dictó tres meses y 22 días de prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias "Diablo".

Ese periodo empezó a correr a partir de la fecha de su detención (24 de julio de 2026) y estará vigente hasta el próximo 16 de noviembre.

Además, se impusieron cinco meses y 26 días, a partir de la fecha de su detención (24 de julio), hasta el 27 de diciembre de 2026, para Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan", como parte del proceso penal que enfrentan ambos por una causa relacionada con dos homicidios, una tentativa de homicidio y el delito de asociación ilícita.

La medida cautelar fue ordenada luego de que la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada solicitara que ambos permanecieran en prisión mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con el Ministerio Público, los plazos solicitados corresponden al tiempo restante del plazo ordinario de prisión preventiva que aún estaba disponible para los imputados, ya que ambos habían permanecido bajo esta medida cautelar en etapas anteriores de la investigación.

"El vencimiento de este plazo no significa que los sospechosos recuperarán automáticamente su libertad. Una vez concluido este período, se solicitará una prórroga ante el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia, instancia encargada de resolver las ampliaciones de la prisión preventiva en causas declaradas de crimen organizado", señaló la Fiscalía.

Además, el Ministerio Público anunció que gestionará que algunas de las causas que enfrentan los imputados sean asumidas por el Tribunal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. De aprobarse esa solicitud, los plazos máximos de prisión preventiva podrían duplicarse, conforme a la legislación vigente para este tipo de procesos.

Según la Fiscalía, estas gestiones buscan garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones y del proceso penal, tomando en cuenta el riesgo procesal y la complejidad del caso.

"Alias "Diablo" y "Tan" figuran como acusados en la causa penal 23-000010-601-PE por hechos ocurridos en Pococí en 2015, donde se les atribuyen dos homicidios, una tentativa de homicidio y asociación ilícita.

"Por este mismo expediente, otras cinco personas ya enfrentaron juicio en dos ocasiones y fueron condenadas a penas que van desde los 10 hasta los 70 años de prisión", indicó el Ministerio Público.