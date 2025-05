Feinzaig denuncia a Chaves por instigación: “Está jugando con fuego”

El diputado del Liberal Progresista, Eli Feinzaig, se presentó este lunes a las oficinas del Ministerio Público para denunciar penalmente al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Feinzaig, en compañía del también liberal Gilberto Campos, acusó al mandatario de “instigación pública, intimidación pública, apología del delito y atentado en perjuicio de la autoridad, el orden y la tranquilidad pública”.

El caso guarda relación con las aseveraciones que Chaves hizo el miércoles anterior en su conferencia de prensa semanal, cuando, en medio de un nuevo ataque al Poder Judicial, pidió “no jalarle el rabo a la ternera” y recordó que la Fuerza Pública tiene más oficiales que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Creemos que es importante parar esta actitud irresponsable del Presidente, está jugando con fuego y eso no se puede permitir. El Presidente ha venido escalando el tono de sus ataques y ya llegó a un punto donde cruzó una raya que nunca debió de haber cruzado.

“La comparación dolosa que hace él de la situación actual con 1948 y 1856, que son conflictos bélicos, donde dice que ‘no le jalen el rabo a la ternera’, ‘yo no sé si animarán’ (…) claramente está instigando al pueblo a levantarse, a la violencia, y pretendiendo intimidar a los poderes de la República, específicamente al Poder Judicial, al Ministerio Público y al OIJ”, criticó Feinzaig.

En esa conferencia, Chaves arremetió contra el Poder Judicial luego de los allanamientos que dirigió el martes anterior por el caso “Pista Oscura”, donde se detuvo, entre otros, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado; el director de Aviación Civil, Marcos Castillo; y el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla.

“Tengan paz muchachos del Poder Judicial, a mí me preocupa que la gente está brava con ustedes. No ven que le están tocando los huevos a mucha gente, al jaguar, al pueblo, tal vez al águila y tal vez a muchos animales que tienen huevos… ¿Y qué tienen para responder? Si se les va de la mano y hay un chispazo, no mucho. Tengamos paz, hagan lo correcto", dijo Chaves.