Federico “Choreco” Cruz se ausenta de comparecencia y diputados le hacen advertencia

El exasesor presidencial, Federico Cruz, más conocido como “Choreco”, se ausentó la tarde de este jueves a una comparecencia a la que fue citado en la Asamblea Legislativa.

Para justificarse, el también amigo del mandatario Rodrigo Chaves, informó a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso que no podía acudir porque su representante legal tenía un compromiso y no podía acompañarlo.

Ante esa situación, la presidenta del foro, Dinorah Barquero, expuso que la audiencia con Cruz se reprogramará.

"Recordemos, sin embargo, que había una disposición de la comisión, y es una disposición clara también en todas las comparecencias, de que el compareciente puede venir acompañado de un abogado, no dice que es expresamente su abogado. Es de un abogado. "No obstante, en esta oportunidad vamos a reprogramar la comparecencia de don Federico, no sin antes, dejar clarificado para futuras comparecencias de cualquier otra persona que no es justificación el no comparecer por su abogado de confianza. Esto ha sido avalado por la Sala Constitucional, de que es acompañado por un abogado", hizo ver la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Choreco” fue citado para ser interrogado sobre presuntas presiones para el ingreso de $10 millones “de fondos cuestionables” en el puesto de bolsa del Instituto Nacional de Seguros (INS), como lo denunció el exgerente general de la entidad, Luis Fernando Monge, el 18 de diciembre anterior.

Incluso, la presidenta ejecutiva de la aseguradora estatal, Gabriela Chacón, confirmó, el 12 de enero pasado, que recibió una llamada de del exasesor para hablar sobre ese potencial negocio, aunque negó que se tratara de una presión.

Eso sí, la jerarca desmintió que tuviera comunicación constante con Cruz y aseguró que lo conocía, únicamente, por su relación con Chaves.

La ausencia de “Choreco” no fue la única que se dio este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, pues tampoco se presentaron la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor; el superintendente general de Seguros y Valores (Sugeval), Tomás Soley; ni el director de Reaseguros en el Instituto de Seguros, William Fernández. La primera tenía una sesión de Junta Directiva, el segundo adujo razones de salud, mientras que el tercero dijo que tenía una reunión impostergable.

Quien sí lo hizo y declaró fue el director corporativo y empresarial del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Alejandro Acón.



Versiones encontradas

<span id="selectionBoundary_1768514749008_3619031938282" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Durante su comparecencia, Alejandro Acón indicó que en una fecha que no recuerda, pero en mayo de 2023, recibió una llamada del entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, en la que le pidió atender a las empresas Tradeco y CHEC, en el marco del finiquito del contrato para la construcción de la ruta Barranca-Limonal, a cargo entonces del Consorcio Ruta 1.

Esa versión contradice la del exjerarca, quien aseguró previamente que ello lo había solicitado Rodrigo Chaves. Sobre esa discrepancia, Teletica.com tiene en trámite una consulta al ahora candidato del Partido Integración Nacional (PIN).

Acón enfatizó en que ambos encuentros se efectuaron y que ambos se limitaron a reuniones informativas sobre los requisitos técnicos y normativos para una garantía de cumplimiento.

Posteriormente, el funcionario de la entidad financiera aseguró que, en una llamada con Amador, también tuvo que rendir una suerte de informe sobre el encuentro a la secretaria del Consejo de Gobierno, Yara Jiménez.

Aunque esa es la única oportunidad en sus 30 años de carrera bancaria que tuvo que hacer un reporte de ese tipo a esa instancia, el director indicó que no le pareció necesario contar lo sucedido a su superior jerárquico; situación que fue reprochada por diputados como Dinorah Barquero o Rocío Alfaro, esta última de Partido Frente Amplio (PFA).

Otro punto en el que hicieron énfasis los miembros del foro —especialmente Francisco Nicolás, de Liberación Nacional— fue en los representantes de Tradeco que Acón recibió, pues este declaró que no recordaba a uno de ellos y desconoce si tiene bitácoras que detallen su nombre.

Ante esta situación, Barquero anunció que se pedirá al Instituto de Seguros que envíe copia de los videos de las cámaras de seguridad del día del encuentro.