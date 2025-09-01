Falta de recursos aleja al Republicano Social Cristiano de elecciones de 2026

La falta de recursos tiene al Partido Republicano Social Cristiano “al filo de la navaja” de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Pese a que completó con éxito la renovación de sus estructuras, el partido del “Calderonismo” ya descartó la carrera por una diputación y está a punto de hacerlo también con la Presidencia de la República.

“No tenemos ni las condiciones políticas ni las económicas para poder hacer una campaña”, reconoció este lunes su presidente, Otto Roberto Vargas.

La agrupación, que en 2018 logró dos curules, intentó sin éxito ser parte de una coalición en un “frente patriótico” que finalmente no cuajó, mientras que espera respuesta de un candidato para quemar el último cartucho de cara para intentar llegar a Zapote.

“Hemos tenido ofrecimiento de varios políticos para usar el Partido Republicano para participar por la Presidencia de la República, pero nosotros somos muy orgullosos de nuestras raíces y no vamos a permitir que el partido del doctor Calderón Guardia, el de las garantías sociales, se use como taxi.

“No descartamos en un futuro una alianza con algún partido político afín a nuestra ideología, pero de momento no tenemos el panorama claro”, aceptó Vargas.

El exdiputado también reconoció que, además de la falta de recursos, el partido sabe que no tiene el capital político para disputar esta elección, especialmente con la histórica popularidad de la actual administración.

“Con la poquita plata que tenemos y meternos en una campaña política tan especial como esta, tan atípica, creo que no tenemos las condiciones para poder este concursar como se debe”, añadió.

Pese a ese panorama, Vargas defendió que el movimiento calderonista no está en riesgo de desaparecer.