Exministro y expresidenta de Japdeva completan fórmula presidencial de Claudia Dobles

La expresidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, y el exministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, acompañarán a Claudia Dobles como candidatos a las vicepresidencias de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).



Centeno, aspirante a la primera vicepresidencia, es máster en Comunicación y Mercadeo y fue la presidenta de Japdeva durante la administración de Carlos Alvarado; mientras que Arauz es ingeniero agrónomo y biólogo y fue ministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Luis Guillermo Solís.

“Para mí es un gran orgullo estar acompañada de ambos profesionales, que tienen una visión país de crecimiento para todas las personas, con propuestas para mejorar las oportunidades de empleabilidad, de apostar por la tecnología y nuestro liderazgo internacional, y también de honrar e invertir en nuestras raíces y en nuestra seguridad alimentaria”, detalló Dobles.

Según la candidata, ambos perfiles representan “liderazgo, integridad, conocimiento, talento, y experiencia”, así como un compromiso por defender y trabajar por las principales necesidades de las comunidades y de los diferentes sectores.



Ambas candidaturas serán ratificadas el próximo sábado 27 de septiembre en la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC).