Exdirector de Conavi impulsó ampliación de contratos para H. Solís poco antes de caso "Cochinilla"

El exdirector del Consejo Nacional de Vialidad, Mario Rodríguez, impulsó, pocos días antes de que estallara el caso “Cochinilla”, la ampliación de un millonario contrato de conservación para la empresa H. Solís.



Lo hizo a poco más de un mes de que trascendiera el escándalo de corrupción que hoy se investiga y en medio de las diligencias que ya el Organismo de Investigación Judicial realizaba, según él, por solicitud suya.

Puntualmente, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, le cuestionó a Rodriguez cómo, en mayo anterior, él le solicitó a la Contraloría General autorización para ampliar el plazo y monto de contratos de conservación para obras en Puntarenas, Quepos y Cañas, por un monto de ₡9.279 millones.

Esa solicitud fue rechazada por el ente contralor.

Rodríguez aseguró que, en ese momento, no se tenían sospechas de las empresas hoy señaladas.

Villalta, entonces, le cuestionó con ironía cómo la administración del Conavi tenía sospechas de corrupción de los funcionarios, pero no de las empresas, si una cosa es requisito de la otra; el exdirector, sin embargo, se abstuvo de responder.

Inocencia

Mario Rodríguez insistió ante los diputados en su inocencia, a pesar de los variados cuestionamientos en su contra y también de que él era el superior jerárquico de un amplio número de funcionarios señalados en el expediente judicial.

"Si yo tengo a alguien a quien superviso y ese alguien no cumple su trabajo, yo no puedo ser corresponsable de que él no cumpla su trabajo, hago mi responsabilidad denunciando lo que creemos no está bien hecho y eso es lo que hemos hecho.