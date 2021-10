Exdirector de Conavi asegura que una mentira lo vinculó con el caso “Cochinilla”

El exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, aseguró este jueves ante los diputados que investigan el caso “Cochinilla” que su nombre se vincula a la causa por una mentira; sin embargo, se negó a ahondar sobre los señalamientos que el expediente judicial recoge.



Rodríguez, quien decidió acogerse a su jubilación luego de que su nombre apareciera en la investigación por aparente corrupción en obra pública, defendió que nunca en su carrera su nombre se vinculó con una actuación incorrecta y que en este caso eso se mantiene.

“Desafortunadamente para mí alguien decidió inventar una mentira del enriquecimiento ilícito diciendo que yo recibía honorarios en la fundación Costa Rica - Canadá, eso lo acogió la Fiscalía y eso hace que quede como imputado en el caso Cochinilla, pero estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada malo”, dijo.

Pese a esto, el exdirector se acogió a su derecho de abstenerse a declarar sobre temas vinculados al expediente judicial, especialmente sobre los señalamientos que este hace en su contra.

Entre otras, a Rodríguez se le investiga por supuestamente haber recibido dádivas de parte de MECO, una de las empresas constructoras investigadas y de solicitar, mediante esta, trabajo para un conocido suyo.

En el primer punto guardó silencio, pero en el segundo, en contra del consejo de su abogado, sí se pronunció.

“En mis visitas a la Zona Atlántica una persona se me acerca y me pide trabajo porque está desesperado. Yo le digo en una reunión posterior a Abel González (gerente de MECO) que hay una persona de peón, allá en el puente, que necesita trabajo, le digo que si podés se lo das y si no, no. Después me pidieron el número y mi secretaria se lo da y ya.