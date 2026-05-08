Exdiputado Carlos Andrés Robles será ministro de Costas, Mares y Pesca

La presidenta de la República, Laura Fernández, designó la tarde de este viernes al exdiputado Carlos Andrés Robles como ministro de las Costas, de los Mares y de la Pesca.

Esto —explicó la mandataria— como parte de su compromiso con Puntarenas, provincia de la que es oriunda.

Apenas dos días atrás, durante la presentación de su gabinete, la gobernante anunció al excongresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

Sin embargo, en la simbólica sesión del Consejo de Gobierno de este viernes, celebrada tras la juramentación de Fernández, ese órgano aprobó las designaciones de los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, incluido el de Nelson Peña al frente del Instituto de Pesca y Acuicultura.

Hasta ahora no existe explicación alguna del cambio.

Con rango

Además del caso de Carlos Andrés Robles, Laura Fernández anunció otros tres ministros sin cartera.

Se trata de Arnold Zamora como ministro de Comunicación y Enlace, Yorleny León como ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, así como Guillermo Carazo como ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Sin embargo, estas designaciones han sido más usuales en las últimas administraciones. Tanto es así que los dos primeros ocupan los mismos puestos que les dio el ahora expresidente Rodrigo Chaves.

En sentido contrario, la nueva mandataria optó por eliminar el rango ministerial que en la administración pasada tuvieron los presidentes ejecutivos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Durante la sesión del Consejo de Gobierno de este viernes, además, se acordó el nombramiento de la abogada Melissa Rugama como su secretaria.

En el pasado, esta jurista ejerció como asesora legal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y consejera de la presidenta ejecutiva de esa empresa pública, Karla Montero.