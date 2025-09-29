Política
Estos son los 20 aspirantes a la Presidencia de la República
La campaña electoral arranca oficialmente este miércoles 1° de octubre con la convocatoria a elecciones nacionales.
20 personas aspirarán a la Presidencia de la República en las elecciones de febrero de 2026.
La lista se cerró este fin de semana con David Hernández, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), la última de las 20 agrupaciones que participarán en la carrera hacia Zapote.
Aunque numerosa, la lista no alcanzó a la histórica cifra del pasado proceso, cuando 25 partidos compitieron por la silla presidencial.
Esta vez, el grupo se nutre de buena parte de las divisas tradicionales más un pequeño número de nuevos partidos.
La campaña electoral arrancará oficialmente este miércoles 1° de octubre, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realice la convocatoria a elecciones nacionales.
Esta es la lista completa de los candidatos:
- Coalición Agenda Ciudada (PAC-ADN): Claudia Dobles.
- Alianza Costa Rica Primero: Douglas Caamaño.
- Aquí Costa Rica Manda: Ronny Castillo.
- Avanza: José Aguilar.
- Centro Democrático y Social: Ana Virginia Calzada.
- De los Trabajadores: David Hernández.
- Esperanza Nacional: Claudio Alpízar.
- Esperanza y Libertad: Marco Rodríguez.
- Frente Amplio: Ariel Robles.
- Integración Nacional: Luis Amador.
- Justicia Social Costarricense: Wálter Hernández.
- Liberación Nacional: Álvaro Ramos.
- Liberal Progresista: Eliécer Feinzaig.
- Nueva Generación: Fernando Zamora.
- Nueva República: Fabricio Alvarado.
- Progreso Social Democrático: Luz Mary Alpízar.
- Pueblo Soberano: Laura Fernández.
- Unidad Social Cristiana: Juan Carlos Hidalgo.
- Unidos Podemos: Natalia Díaz.
- Unión Costarricense Democrática: Boris Molina.