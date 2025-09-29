Estos son los 20 aspirantes a la Presidencia de la República

20 personas aspirarán a la Presidencia de la República en las elecciones de febrero de 2026.

La lista se cerró este fin de semana con David Hernández, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), la última de las 20 agrupaciones que participarán en la carrera hacia Zapote.

Aunque numerosa, la lista no alcanzó a la histórica cifra del pasado proceso, cuando 25 partidos compitieron por la silla presidencial.

Esta vez, el grupo se nutre de buena parte de las divisas tradicionales más un pequeño número de nuevos partidos.

La campaña electoral arrancará oficialmente este miércoles 1° de octubre, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realice la convocatoria a elecciones nacionales.

Esta es la lista completa de los candidatos: