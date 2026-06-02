Estos cambios permitieron darle luz verde a la Marina y Terminal de Cruceros de Limón

Este lunes el Plenario Legislativo aprobó un texto sustitutivo al expediente 24.259, que permitirá a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) impulsar alianzas estratégicas para construir proyectos urgentes como la Marina y Terminal de Cruceros en Limón.

Se trata de una nueva versión del cuestionado expediente que se incluyó en la fallida Ley Jaguar y que corrige los defectos que fueron ampliamente cuestionados en la propuesta original.

La iniciativa defiende ahora que esas alianzas estratégicas se podrán realizar sin cumplir con los procesos ordinarios de contratación, pero respetando principios constitucionales como la transparencia, eficacia, igualdad, publicidad, libre concurrencia y rendición de cuentas.

Además, deja claro que el reglamento propio de la ley será el que regule estos aspectos, pero mantendrá la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Estos dos puntos no estaban en la propuesta original y eran precisamente el corazón de la disputa.









El texto aprobado también agrega un nuevo artículo que le da a Japdeva la competencia de otorgar concesiones marinas en terrenos de su propiedad, pues hasta ahora la ley limita que, en el caso de marinas, esas concesiones solo pueden venir de las municipalidades.

Además, se le da al Ejecutivo un plazo máximo de seis meses para emitir el reglamento una vez sea aprobada la ley.





“Es una mejora sustantiva que celebro porque sigue siendo la vía a través de la cual podemos alcanzar acuerdos en esta Asamblea Legislativa y avanzar en proyectos de ley para interés del país. Ojalá que sigamos este modelo en otros proyectos de ley en discusión”, dijo el frenteamplista José María Villalta.



