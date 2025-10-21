Esto dice Presidencia tras cirugía de Rodrigo Chaves

La intervención quirúrgica a la que se sometió este martes el presidente Rodrigo Chaves fue un éxito.



En un breve comunicado, Presidencia informó que el mandatario se recupera satisfactoriamente en Estados Unidos luego de ser intervenido por una hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento no canceroso de la próstata.

“Según el parte médico, la intervención resultó un éxito. Ahora, el Presidente Chaves se está recuperando en un centro médico en los Estados Unidos.



“Después de varios días en observación, el mandatario tiene planeado regresar al país el sábado 25 de octubre”, dice el mensaje oficial.

El mandatario dijo agradecer los mensajes de cariño recibidos.