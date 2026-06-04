Este es el monto que cada partido político recibirá tras elecciones 2026

Solo cinco de los 24 partidos políticos que participaron en la pasada elección presidencial tendrán derecho a acceder a la contribución estatal o deuda política.

Así lo determinó este jueves el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) luego de anunciar el monto máximo que cada una de estas agrupaciones podrá reclamar.

Se trata de los partidos Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana, así como de la Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN).

Según la Constitución Política, únicamente los grupos que obtuvieran al menos 4% de los votos válidos en los comicios, o una diputación, tienen derecho a acceder a ese aporte estatal.

De esta forma, serán estas cinco banderas las que se repartan los ₡39.293 millones que el TSE dispuso como deuda política para la pasada elección.

¿Cómo se repartirá?



Tras la elección, el TSE determinó que el valor de cada fue de ₡8.414,54, monto que se multiplica por la votación obtenida de cada agrupación.

Pueblo Soberano, ganador de los comicios, tendrá derecho a un reclamo máximo de ₡20.138 millones gracias a los 2.3 millones de votos válidos que recibió.

Le sigue el PLN con una contribución máxima de ₡12.230 millones; el Frente Amplio con ₡3.452 millones; Agenda Ciudadana por hasta ₡1.929 millones y el PUSC por ₡1.543 millones.

Estos partidos tendrán hasta el próximo 24 de junio para presentar ante el TSE la liquidación de gasto que valide sus pretensiones económicas.

Una vez que el Tribunal analice toda la documentación, emitirá una resolución final con el monto que se adjudicará a cada partido.