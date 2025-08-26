“Estamos tocando fondo”: Cúpula del PLN irá a San Ramón para tratar de salvar deuda política

El Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional (PLN) viajará hasta San Ramón para entablar una mesa de diálogo con la dirigencia local que permita, finalmente, celebrar la asamblea cantonal que amenaza con dejar sin deuda política al partido de Álvaro Ramos.

Así lo informó este martes el presidente verdiblanco, Ricardo Sancho, luego de conocer la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de impedir que la Asamblea Nacional del partido nombrara a los delegados cantonales ramonenses, tal y como intentó el sábado anterior.

“Inclusive sin esta resolución de hoy, ya estábamos organizándonos con este proceso. Es un proceso de diálogo con los dirigentes, cara a cara, ver a dónde es exactamente que está el problema.

“Yo de ninguna manera les calificaría de que han actuado de una manera irresponsable o de una manera, digamos, pero sí ya estamos tocando fondo respecto a que sí hay que hacer la asamblea y sí hay que hacerla a la mayor brevedad”, dijo Sancho.

El jerarca no precisó si en esas reuniones participará el secretario general, Miguel Guillén, blanco de críticas de la dirigencia ramonense por su supuesto interés de disputar una diputación en representación de ese cantón.

“Esto es un asunto que nos interesa a todos, ¿verdad? Entonces, si hay un cambio de método y un cambio de equipo, eso sí tiene que quedar muy claro. Lo otro que puedo decir es que el proceso de diálogo estará a cargo de personas que no tengan aspiraciones, precisamente para que sean negociadores”, dijo.

Sancho sí aclaró que la asamblea cantonal debería celebrarse antes del 13 de setiembre, cuando el partido definirá las nóminas de diputados en las siete provincias.

¿La negociación con los dirigentes pasará por la conformación de la papeleta de diputados en Alajuela?

“El orden de los candidatos es una potestad del candidato, los encabezamientos, eso es con él. Nuestro interés es ir a escuchar a la dirigencia de San Ramón, conocer sus intereses, cuál es la situación y conseguir que esa asamblea se celebre.

“La idea es que luego de ese proceso de diálogo venga una reunión de ellos con don Álvaro (Ramos), pero eso es un tema ya de la campaña”, finalizó.

El TSE ya advirtió al PLN que, si esa asamblea cantonal no se realiza, no podrá acceder a la deuda política de 2026.