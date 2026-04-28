“Espero que hoy almuercen tempranito”: PLN presiona al oficialismo por cuórum

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) presionó al oficialismo para conseguir que haya cuórum este martes, en el último día de labores de la actual Asamblea Legislativa.

En conferencia de prensa, la gran mayoría de la bancada liberacionista no solo pidió al resto del Plenario llegar a la sesión de esta tarde, sino además dar un mensaje en contra del acoso sexual y la violencia contra las mujeres.

Esto porque hoy está previsto que se discutan los tres informes de la investigación contra Fabricio Alvarado, un tema que estaba pactado para el lunes, pero que no se discutió precisamente por la falta de cuórum, con la ausencia completa de las bancadas de Nueva República y el oficialismo.

“Espero que hoy almuercen tempranito”, dijo el jefe liberacionista, Óscar Izquierdo, precisamente en referencia a la justificación que dio Pilar Cisneros sobre la ausencia de ayer.

“Ninguna alianza política está por encima de la dignidad de las personas. La defensa y respeto a las mujeres no admite cálculos ni conveniencias”, añadió la subjefa Alejandra Larios.

Además, el PLN recordó que si hoy no se sesiona, el actual Congreso tampoco podrá votar los 22 segundos debates que están pendientes, incluido el proyecto de financiamiento del tren eléctrico de pasajeros, una iniciativa por la que el Gobierno, y la presidenta electa Laura Fernández, han insistido en las últimas semanas.