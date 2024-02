“Es una absoluta estupidez”, dice Canciller sobre informe de financiamiento de partidos

“El Código Electoral costarricense, el cual he estudiado, dice claramente que las regulaciones del Código operan a partir de un momento especial en un proceso, dice que se aplica a partir de la oficialización de una tendencia o precandidatura, eso sucedió el 19 de setiembre de 2021, y el fideicomiso operó, me parece, de febrero al 18 de setiembre de ese mismo año, o sea, antes de que iniciara la campaña oficial el 6 de octubre y antes de que se oficializara la candidatura de Rodrigo Chaves, por eso ahí no existe ninguna estructura paralela, no existe ni hay forma de que exista”, aseveró.