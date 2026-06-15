Es oficial: solo seis de 26 diputados de oposición irán a Crucitas

La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, confirmó esta tarde que no irá a la gira organizada por la presidenta Laura Fernández a Crucitas.

Con esa decisión ya es oficial que solo seis de los 26 legisladores de oposición viajarán a Cutris de San Carlos el próximo viernes.

Dobles explicó que tomó esa medida luego de que el Gobierno le negara la solicitud de poder ir acompañada con al menos dos asesores, pues al ser una fracción unipersonal, la posibilidad de ir sola no era viable.

“A una gira uno no va en solitario, no es un paseo, no es una gira turística, no es ir a ver el paisaje... Es ir a trabajar.

“Si no podíamos llevar un equipo mínimo nosotros, en esas condiciones no podemos ir. Me parece que no están siendo tolerantes con un mínimo razonable”, dijo Dobles.

Este lunes también se había confirmado que Abril Gordienko, del PUSC, tampoco estará en la gira.

De esta forma, solo cuatro diputados de Liberación Nacional y dos del Frente Amplio acompañarán al Ejecutivo, y el oficialismo, a la gira.

La intención del Gobierno de Laura Fernández era que los 57 diputados la acompañaran para ver, en primera persona, la dimensión de la crisis social, económica y ambiental que la minería ilegal de oro ha provocado en la zona.