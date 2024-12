Enrique Castillo contrata al “creador de presidentes” para internas del PLN

El “creador de presidentes”, Antonio Sola, comandará la campaña de Enrique Castillo para las elecciones internas del Partido Liberación Nacional.

Así lo anunció el propio excanciller este martes, en medio de una actividad navideña que organizó el que ya es el primer precandidato verdiblanco de cara a la convención de abril próximo.

“Él es el director general de mi candidatura, de lo cual yo me siento muy orgulloso y satisfecho y me da mucha seguridad por su profesionalismo, por su experiencia, por su conocimiento, de manera que yo me siento muy respaldado por él; por supuesto que sí, es un factor determinante en lo que estoy haciendo”, dijo Castillo.