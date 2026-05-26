En pleno conflicto comercial, cancilleres de Costa Rica y Panamá se reúnen en EE. UU.

El canciller Manuel Tovar se reunió con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, en medio del conflicto comercial que ambos países mantienen.

Durante el encuentro, celebrado este martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, se alcanzó "un paso adicional en la búsqueda de soluciones compartidas", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) en un comunicado.

Las partes acordaron impulsar un "diálogo constructivo" para atender los desafíos de la agenda bilateral en comercio, aduanas, seguridad y migración, a través del establecimiento de mesas de trabajo binacionales.

El objetivo es "fortalecer la coordinación y generar resultados concretos".

Tanto Tovar como Martínez-Acha destacaron la relación de "buena vecindad" entre los pueblos y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar los "retos actuales".

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