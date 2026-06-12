En medio de puja por magistrados, solicitan al Congreso reemplazar a titular de Sala III

En medio de la disputa que la mayoría oficialista del Congreso mantiene con el Poder Judicial por la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la Corte Suprema envió a la Asamblea la solicitud para elegir un nuevo titular en la Sala Tercera o Sala de Casación Penal.

Se trata del reemplazo de la magistrada Sandra Zúñiga, quien se acogió a su pensión desde el pasado 1.º de junio.

Por mandato constitucional, el Poder Judicial tiene la obligación de presentar esa solicitud al Congreso en los 30 días naturales posteriores al término de cualquier nombramiento.

La misiva, firmada por el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, y dirigida a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, da inicio al proceso, que se tramitará bajo el expediente 25.609.

Una vez presentado, el proyecto irá a la Comisión de Nombramientos, encargada de analizar a los candidatos, entrevistarlos y finalmente enviar una recomendación final al Plenario para su elección.

Ese órgano está presidido por Marta Esquivel, quien precisamente anunció esta semana la presentación de una extensa reforma judicial para, entre otras cosas, agilizar el proceso de elección de magistrados.