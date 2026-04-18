Empresarios piden archivar plan para hacer obligatoria etiqueta nutricional frontal

Los empresarios pidieron a los diputados archivar el proyecto de ley que pretende hacer obligatoria la colocación del etiquetado frontal con información nutricional de los alimentos.

Los representantes de Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Industrias y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) cuestionaron la iniciativa durante una audiencia en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (vea video adjunto).

Para el sector productivo, la propuesta puede llegar a afectar a las pequeñas y medianas empresas nacionales.

La medida busca proteger la salud de los consumidores e informar sobre los contenidos de los alimentos que compran en los supermercados y tiendas de abarrotes.