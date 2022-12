Eloy Mora dice que Figueres lo llamó para pedirle no referirse a video “Salto al vacío”

“Alicia Fournier me llamó para calmarme, que había que bajarse las aguas. Me dijo, básicamente, 'tranquilicémonos, no salgamos a decir nada', fueron cinco minutos de lo que a mí me dejó una poderosa sensación de coacción, un tono condescendiente.

“Al día siguiente, recibí una llamada de don José María (Figueres), diciéndome 'this too should pass' (esto también pasará), fue lo que me dijo, todo va a pasar y yo he estado ahí. 'This too should pass' porque a él le gusta hablar en inglés. Me dijo 'esto va a pasar, tranquilo, estamos con vos'”, aseguró.