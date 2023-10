"El préstamo gota a gota es el paso previo a cobrar por seguridad", afirma Mario Zamora

“Pero, además, hay que entender que este es el paso previo a cobrar por seguridad, porque de pronto los sicarios dicen: 'Usted me paga todas las semanas para que yo no le haga nada', entonces empiezan a decir, ‘¿Por qué les tengo que dar un préstamo si al final me van a pagar siempre? No ocupo dar ese préstamo inicial, voy a empezar a decirle a él y sus vecinos que me tienen que pagar la misma cantidad para que no les haga daño’, porque ya generó el escenario de terror previo para brincarse el préstamo gota a gota y ejercer el mismo acto extorsivo sin esa necesidad”, señaló.