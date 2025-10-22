El camino a Zapote pasa por los indecisos, concuerdan aspirantes a la Presidencia

La más reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) mantiene a Laura Fernández a la cabeza de la intención de voto con un 25%, seguida de lejos por Álvaro Ramos con un 7% como las dos grandes fuerzas electorales a tres meses de los comicios.

Pero quizás lo más llamativo es que hay un 55% de la población que aún no sabe por quién votar, precisamente la gran masa de electores a la que aspiran convencer los 20 candidatos en una carrera que, según el propio CIEP, apunta a una segunda ronda.

Esto último es lo que más rescatan los aspirantes del nuevo estudio, sobre todo cuando la campaña apenas inicia.

“Hay segunda ronda. Laura Fernández parece que encontró techo luego de tres meses manejándose en esos porcentajes y Rodrigo Chaves, con 63%, indica que el 58% de la gente del Presidente no apoya la candidatura de Laura Fernández y no está de acuerdo con su arquetipo”, aseguró Douglas Caamaño, de la Alianza Costa Rica Primero.

“Los resultados confirman que la elección se perfila hacia una segunda ronda, lo cual demuestra que el proceso está completamente abierto y que nada, por lo tanto, está escrito”, aseveró a su vez Fernando Zamora, de Nueva Generación.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, celebró a su vez los resultados, que afirma es reflejo de la suma de voluntades que ellos mismos detectan entre la ciudadanía.





Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, aseguró que no les sorprende el resultado de las encuestas.

"Las encuestas no definen el futuro, solo retratan un instante. Esta encuesta es clara: seis de cada 10 costarricenses aún no han decidido su voto. La campaña apenas arranca. Cada día más costarricenses se están sumando a este movimiento. Vamos a sorprender en las urnas, porque hemos encendido algo más fuerte que el miedo: la esperanza", expresó Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático y Social.





"Esta encuesta demuestra dos cosas: las personas siguen desilusionadas con el sistema político y quienes están el poder tienen un apoyo insuficiente producto de sus políticas y ataques al resto de organizaciones y personas", resumió David Hernández, del Partido de los Trabajadores.

Ariel Robles, del Frente Amplio, destacó que lidera en el grupo de propuestas que encabeza la intención de voto.





Luis Amador, de Integración Nacional, se enfocó también en los indecisos.



“Mi mensaje es para ese 55%: decirles que entiendo su apatía después de todo lo que ha pasado en estos últimos años; sin embargo, es importante que salgan a votar, que entiendan que la única forma que el país puede salir adelante es cuando se empiecen a explotar los recursos naturales y las reservas de oro, solo así habrá suficientes recursos, pero se necesita alguien que ya haya tenido la experiencia de estar ahí y haya demostrado hacer las cosas y que tenga la visión de sacar a Costa Rica adelante y ese soy yo”.

Wálter Hernández, de Justicia Social Costarricense, insistió en que este nuevo estudio solo demuestra que “el partido oficialista no tiene lo que dice tener” y que los partidos emergentes deben concentrarse en esos indecisos.

El jefe de campaña de Álvaro Ramos, Álvaro Ramírez, dejó de lado la intención de voto y aseguró que lo importante es que queda claro que la inseguridad es el principal problema de los costarricenses.

"El problema es la inseguridad, 70% tiene claro que el problema se agravó en este Gobierno. ¿Qué alternativas tenemos para resolverlo? El camino de la continuidad, que es lo que ofrece el partido de Gobierno, seguir haciendo más de lo mismo, lo que no ha funcionado; o la alternativa del cambio hacia una nueva Costa Rica, más segura, más próspera, más justa, con un equipo capaz y una propuesta clara que es Álvaro Ramos y Liberación Nacional y estoy seguro de que conforme los costarricenses conozcan más de las propuestas de don Álvaro ganaremos la elección de febrero 2026", dijo.



Eli Feinzaig, del Liberal Progresista, insistió en que las encuestas solo miden intención de voto, pero que son las urnas las que cuentan votos reales.





"La campaña recién empieza y los números que reflejan las encuestas son una pincelada de lo que vendrá. Vamos a subir paulatinamente esos números y vamos a encontrarnos, pronto, en los primeros lugares de las encuestas", aseveró Frank Mckensy, primer vicepresidente en la fórmula de Luz Mary Alpízar y Progreso Social Democrático.

Para Laura Fernández, en cambio, los resultados solo reflejan su posición en la campaña, aunque insistió en que no hay espacio para triunfalismos.

Juan Carlos Hidalgo, aspirante del PUSC, defendió también que el camino a Zapote pasa por los indecisos.

"Las encuestas lo que indican es que los indecisos tienen el poder de transformar Costa Rica. El PUSC seguirá trabajando por mostrar las soluciones que tenemos en seguridad, salud, educación y empleo. Vamos a mostrarle a los costarricenses que somos la opción que no improvisa, que sí sabe lo que hay que hacer y que se atreve a hacerlo. Porque a Costa Rica hay que tomársela en serio y cada costarricense, en cada comunidad, merece verdaderas oportunidades de vivir mejor y con tranquilidad", dijo el socialcristiano.



Natalia Díaz, de Unidos Podemos, se limitó a decir que respetan los diferentes estudios.

“Respetamos todas las mediciones y algunas las tenemos en cuenta para tomar decisiones en la campaña. Seguimos avanzando”, precisó.



Finalmente, Boris Molina, candidato del partido Unión Costarricense Democrática, manifestó estar confiado por el resultado de la encuesta.