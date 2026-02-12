“El 3 de marzo me rematan mi casa”: Arroceros claman por ayuda a diputados

Un grupo de arroceros se hizo presente, este jueves, a la reunión de las jefaturas de fracción para clamar a los diputados por la aprobación del expediente 24.211, que defiende la creación de un fondo para el financiamiento del sector y garantizar que una cantidad mínima de la producción local se venda en el mercado nacional.

En su defensa, los productores culparon a la “Ruta del arroz” del Gobierno de Rodrigo Chaves de destruir la producción nacional y a un creciente número de pequeños agricultores.

“Vengo a pedirles casi que clemencia para la aprobación del proyecto 24.211. Realmente esto es lo único que nos va a salvar de la famosa 'Ruta del arroz', que es la ruta de la ruina para nuestro sector.

“Hemos perdido casas, hemos perdido la parcelita, después nuestra casa que estaba empeñada, tenemos que pedir préstamos particulares para poder seguir sembrando”, aseguró Luis Gerardo Corea, un pequeño producto de la Región Chorotega.

En la misma línea se pronunció Fernando Rivas, otro pequeño productor y quien dijo a los diputados que perderá su casa en apenas tres semanas.

“Mi casa se remata el 3 de marzo, el Banco Nacional nos la remata porque no pudimos seguirla pagando por problemas con la producción arrocera, de ahí salía la plata para pagar y del 22 para acá no pudimos pagar más.

“Así que no es cierto que somos millonarios, no es cierto que somos un pequeño grupo privilegiado que estamos pidiendo que nos regalen, lo que queremos es seguir trabajando”, aseveró.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo y gran detractora del proyecto, insistió en que los números indican que la “Ruta del arroz” permite tener un grano mucho más barato.

“Desgraciadamente, la data dice lo contrario a lo que ustedes están diciendo. ¿Dónde están los mil productores que se perdieron del año 2011 al año 2021? No es para atrás, es lo que va a seguir pasando y no es que la señora de Purral no se haya beneficiado, ustedes están totalmente equivocados. El arroz de grano entero ha bajado, por ejemplo, un 33,37%”, aseveró Cisneros.

La oposición aseguró que los datos con los que Cisneros y el Gobierno defienden esa rebaja son “amañados” e insisten en que se debe aprobar una reforma que garantice la producción nacional, pues en la situación actual esta desaparecerá en un muy corto plazo.

“El Gobierno utiliza cifras que no son comparables para decir que el arroz ha bajado. Son datos amañados, que no son comparables para decir que el arroz ha bajado cuando la mayoría de las amas de casa pueden decir que no es así. 200 productores son 200 familias”, recriminó la frenteamplista Rocío Alfaro.



El expediente 24.211 está convocado para su discusión este jueves, pero las mociones que tiene presentadas hacen difícil pensar que se votará.

