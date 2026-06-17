Educadores y policías recibirán aumento salarial por costo de vida

Los educadores y policías del país recibirán este 2026 un aumento salarial por costo de vida.

Así lo informó este miércoles la presidenta Laura Fernández en su tradicional conferencia de prensa.

En el caso de los policías, la medida se aplicará en esta segunda quincena de junio y favorecerá a 10.035 oficiales y 514 funcionarios administrativos de Fuerza Pública.

“Estamos comprometidos con ellos y haciendo todo lo administrativamente necesario para mejorarles las condiciones”, dijo el ministro de Seguridad, Gerald Campos.

Los educadores, por su parte, recibirán ese ajuste en el cuarto trimestre del año y será retroactivo al 1. ° de abril, según dijo el ministro de Educación, Leonardo Sánchez.

“El ajuste salarial por costo de vida para 2026 está garantizado y cuenta con los recursos necesarios. Actualmente, estamos concluyendo los procesos técnicos requeridos para su incorporación en el sistema Integra2.

“Una vez finalizado, procederemos con el pago correspondiente de manera retroactiva al 1. ° de abril. Nuestro compromiso es que este ajuste se haga efectivo durante el cuarto trimestre del año”, aseveró Sánchez.

En total, el Gobierno informó que destinará ₡1.851 millones para garantizar ese ajuste salarial.