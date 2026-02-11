Economistas reconocen bonanza económica, pero insisten en que no es para todos

Este miércoles, en su tradicional conferencia de prensa, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, habló de una “cuesta de enero al revés” para celebrar los logros de su gestión en materia económica.

Puntualmente, el mandatario y su equipo resaltaron la reducción en precios de diferentes bienes y servicios como la gasolina, las tarifas eléctricas y los uniformes y útiles escolares; todos responsables, en parte, de la caída de -0,96% que tuvo la inflación en el pasado mes.

“Este enero fue el de la cuesta menos parada, pudo haber sido un poquito cuesta abajo, si no plana”, dijo Chaves.

De hecho, la disminución en el costo de vida fue la más pronunciada en un mes de enero desde 1983, según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Pero, ¿es ahora más barato Costa Rica?

Los economistas Roxana Morales (UNA) y Carlos Palma (UCR) difieren sobre esa afirmación.

Para Morales, la bonanza expuesta hoy por Chaves y su equipo refleja solo a una parte de la población y no responde, en buena medida, a decisiones del propio Gobierno.

“Los datos efectivamente nos dicen que la inflación negativa venía dándose ya desde hace varios meses y muchos de esos ajustes en bienes o tarifas ya estaban en camino y proyectados para este mes, por ejemplo, el de la electricidad. Pero lo cierto es que también a nivel internacional hemos tenido una bonanza en el entendido de que los precios del petróleo han seguido bajos y siguen bajando, eso al final nos beneficia y además con un tipo de cambio apreciado o más bajo, también se hace más barata, entonces cada vez nos sale más barato llenar el tanque de gasolina.

“Pero si hablamos en términos de poder adquisitivo o de costo de vida, podría decirse que hay una mejora relativa para algunos grupos. ¿Cuáles? Los que consumen combustibles, tienen una mejora de bolsillos o las personas también que realizan turismo y que viajan al exterior, pero hay familias que en realidad estos bienes o servicios no les inciden mucho en su bienestar, como hay familias en las que sus salarios no se han ajustado en muchísimos años, entonces no necesariamente pueden comprar más bienes y servicios ahora”, aseguró Morales.

Como ejemplo, la economista de la Universidad Nacional precisó que hay sectores que también se ven afectados por la apreciación del colón frente al dólar, por ejemplo, en el pago de impuestos.

“El límite exento del Impuesto Sobre la Renta bajó y entonces ahora les toca pagar más, lo mismo en la cotización del IVM, entonces en términos netos del salario es un poco menos.

“Las tasa de interés son otro ejemplo, porque en el mercado no se ajustan prácticamente, entonces las personas endeudadas siguen pagando lo mismo en crédito. Al final entonces es relativo, en cierta medida es positivo porque no están aumentando los precios, pero lo cierto es que algunas familias siguen con los mismos problemas de siempre”, aseveró.

Palma, catedrático de la UCR, reconoció también esa disminución en el costo de vida de un sector de la población, pero insistió en que hay otro que vive una realidad opuesta. ​

“Efectivamente, hay algunos productos que han venido disminuyendo el precio, hay productos como el mismo combustible que ha bajado, pero eso no se debe a la política del Gobierno, son factores externos.

“Pero hay una buena parte de la economía del país está polarizada, la gente que depende de las zonas francas. Hoy no solo hay una disminución en el crecimiento de las zonas francas, sino que también la gente que depende de ellas que ganan en dólares, de tal manera que el poder adquisitivo de toda esa gente que sí ha tenido un efecto negativo”, aseguró.

Palma insistió en que, bajo esa lógica, la balanza no puede decir que la economía del país ha mejorado, especialmente cuando se habla de un crecimiento de la fuerza laboral informal.