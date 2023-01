Discusiones, interrupciones y ningún hecho revelador: así fue la comparecencia de Joselyn Chacón

"Aquí lo que hubo fueron faltas de respeto que jamás uno se imagina entre personas de este calibre. Yo tengo demasiado trabajo, hoy cancelé reuniones de personas que necesitaban un espacio urgente, porque estuve un tiempo fuera. Con mucho gusto si me obligan a venir yo vengo, pero me voy a abstener a declarar porque no me voy a prestar más para esto", aseveró.