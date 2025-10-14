Director de Bomberos suspendido un mes sin goce de salario

La Contraloría General de la República (CGR) sancionó al director general del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, con una suspensión de un mes sin goce.

Mediante su resolución 2731-2025, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa explica que, tras una investigación, encontró al jerarca responsable de un "debilitamiento del control interno y la violación al régimen de incompatibilidades", derivado de su rol como director de Bomberos y, simultáneamente, como presidente de la Fundación Bomberos por Siempre.

El conflicto surge cuando, según el informe, la organización presidida por Chaves recibió dinero producto de un contrato con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

"La prueba habida en el expediente administrativo confirma que Fundación Bomberos por Siempre recibió recursos públicos del Instituto Nacional de Seguros y del Cuerpo de Bomberos mediante los dos contratos de patrocinio suscritos entre el Instituto Nacional de Seguros y la Fundación Bomberos por Siempre, así como también mediante el convenio marco de cooperación suscrito entre la Fundación Bomberos por Siempre y el Cuerpo de Bomberos, resultando que en los dos primeros se estableció que el Instituto Nacional de Seguros destinaría fondos a la Fundación Bomberos por Siempre para la realización de eventos, mientras que en el convenio marco el Cuerpo de Bomberos se comprometió a prestar bienes, personal y recursos físicos en apoyo a las actividades de la fundación", detalla el oficio 7281-2025 emitido por el ente fiscalizador, del que Teletica.com tiene copia.

El alegato de la Contraloría señala que la incompatibilidad se consuma cuando Chaves, siendo director general de una institución pública, ostenta un cargo directivo en una fundación que recibe fondos públicos.

"El artículo 18 de la Ley n.° 8.422, el cual establece claramente que la prohibición de ocupar cargos directivos o gerenciales, o de poseer representación legal, también rige para cualquier entidad privada, con fines de lucro o sin ellos, que reciba recursos económicos del Estado, siendo más que claro al disponer que dicha prohibición aplica a 'los directores y subdirectores ejecutivos' de instituciones públicas, y en este caso el señor Héctor Chaves ostenta el cargo de director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, por lo cual no existe duda alguna de que al ocupar simultáneamente el cargo de presidente de la Fundación Bomberos por Siempre (FUBOSI), mientras esta recibía recursos públicos mediante contratos con el Instituto Nacional de Seguros y el Cuerpo de Bomberos, el investigado incurrió en una clara transgresión del régimen de incompatibilidades", señala el documento antes mencionado.

El órgano auxiliar del Congreso determina tres momentos en los que el jerarca de Bomberos firmó, en su condición de presidente de la Fundación Bomberos por Siempre, contratos que a criterio del ente fiscalizador involucran dinero público:

1.° de diciembre de 2016: se suscribió el Convenio Marco de Cooperación entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y Fundación Bomberos por Siempre, en el cual el Cuerpo de Bomberos se comprometió a prestar bienes, personal y recursos físicos en apoyo a las actividades de la fundación.

11 de octubre de 2018: Se firmó un contrato referente al "III Congreso Internacional de Bomberas", mediante el cual el Instituto Nacional de Seguros autorizó un patrocinio por un monto de $40.000 para la realización del evento.

27 de agosto de 2019: Se suscribió un contrato referente a la "Organización de la Carrera Media Maratón Pura Vida", donde el Instituto Nacional de Seguros entregó a la Fundación Bomberos por Siempre la suma de $75.000 en un solo tracto como parte del patrocinio.

La sanción quedó en firme el 9 de octubre anterior, luego de que se resolviera una revocatoria y una apelación.

Tras darse a conocer la resolución, el Cuerpo de Bomberos emitió un comunicado oficial en el que aseguran que acatarán la sanción establecida una vez que el Consejo Directivo de Bomberos ratifique la medida mediante acuerdo oficial.

Además, compartió la posición de Chaves sobre los hechos:

“Considero que la sanción impuesta por la Contraloría General de la República es desproporcionada y carece de sustento jurídico; además, en los hechos a los que hace referencia la Contraloría, ocurridos en el año 2017, no se vieron involucrados los recursos financieros del Cuerpo de Bomberos. "Por ser inocente en los cargos que se me atribuyen, ya que no he cometido ninguna falta contra el ordenamiento jurídico, estaré presentando una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Continuaré defendiendo los intereses del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”.

El Consejo Directivo de Bomberos tiene cinco días para hacer efectiva la sanción.

De momento, se desconoce cuándo se celebrará la sesión.