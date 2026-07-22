Diputados ultiman detalles para crear comisiones del Poder Judicial y CCSS

La creación de las comisiones especiales que analizarían las soluciones que requieren la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial parece estar cerca de materializarse.

Las diferentes jefaturas de fracción acordaron este miércoles que la próxima semana se afinen los últimos detalles para finalmente someter a votación ambas mociones.

El gran pero con esa propuesta sigue siendo la postura del oficialista Pueblo Soberano (PPSO), que dijo respaldar ambos órganos, pero con condiciones.

El primer tema es la representatividad, pues el oficialismo insiste en que ambas comisiones estén integradas acorde con el número de diputados de cada fracción, de manera que más de la mitad de sus integrantes deberán ser diputados oficialistas.

Esto dejaría por fuera, por ejemplo, a al menos una de las diputadas unipersonales de la actual Asamblea.

"Todos los diputados tienen derecho a ir a todas las comisiones que quieran, no hay ninguna limitación. El hecho de que no formen parte no les limita, excepto en las votaciones y en la firma de los dictámenes", justificó Nogui Acosta ante la observación de que, bajo ese modelo, no podrían estar Claudia Dobles (CAC) y Abril Gordienko (PUSC) en esos órganos.

El segundo tema pasa por sus integrantes, pues la intención de la oposición es que fueran comisiones mixtas, es decir, con la posibilidad de que existan asesores externos.

En el caso de la comisión de la CCSS, por ejemplo, con representantes de sindicatos, patrones y funcionarios.

La intención de Acosta es que sean los propios diputados quienes, una vez integrado el órgano, definan esas asesorías.

Acosta también aclaró que la prioridad de Pueblo Soberano estará en la comisión del Poder Judicial, "especialmente por la legislación que está y las propuestas constitucionales que hoy están en esta Asamblea", dijo.

Gordienko le consultó si eso significa que no apoyarán la comisión de la Caja, a lo que el exministro se limitó a responder que también tienen interés en ese órgano, pero con una "visión a futuro".

Las diferentes asesorías discutirán el tema a inicios de la próxima semana para definir la posibilidad de votar esas mociones hacia el final de esa misma semana.