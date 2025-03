Diputados sepultan ley para evitar fumigación aérea cerca de escuelas y clínicas

Los diputados de la Comisión de Ambiente archivaron este martes, por amplia mayoría, un proyecto de ley que pretendía impedir la fumigación aérea cerca de escuelas, clínicas y otros centros de población.

Se trata del expediente 23.697, que presentó el frenteamplista Ariel Robles a inicios de 2023 y que, en su redacción original, pretendía establecer un radio de 3 mil metros para el uso de esta práctica.

Hoy, en un desesperado intento por mantener viva la propuesta, Robles incluso anunció una moción para rebajar ese límite a 100 metros; sin embargo, la posición de una mayoría del órgano se impuso.

“Yo tengo toda la voluntad de que pongamos 100 metros, ¿cuál es el problema de que eso quede en una ley? El sector productivo puede utilizar drones, no es que no fumiguen, es que lo hagan de una forma responsable para que no caiga sobre escuelas, sobre iglesias, sobre familias.