Diputados se despiden sin sesionar: informes de Fabricio Alvarado no se votarán

La integración de la Asamblea Legislativa 2022-2026 culminó su periodo sin sesionar.

Por segundo día consecutivo, una ausencia masiva de diputados —especialmente del oficialismo y sus aliados— derivó en que no se alcanzara el cuórum mínimo de reglamento y, consecuentemente, que se tuviera que levantar la última cita del presente periodo constitucional.





Esa situación, a su vez, impidió que se conocieran y votaran dos informes que recomendaban sancionar al congresista Fabricio Alvarado por aparente acoso sexual en perjuicio de la exlegisladora Marulin Azofeifa, y uno más que lo eximía de ese mismo señalamiento.

Tampoco fue posible que se votara en segundo debate la autorización de financiamiento de $800 millones para el esperado proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP).





Inicialmente, la sesión de este martes se proyectaba como la última del cuatrienio, en el tanto que la administración del Congreso solicitó dos días para prepararse para la llegada de los nuevos diputados, quienes asumirán funciones el 1.° de mayo próximo.

El presidente del Parlamento, Rodrigo Arias, concedió lo pedido y lo comunicó a los jefes de fracción en su reunión semanal del 9 de abril pasado.