Diputados recomiendan acoger observaciones del Ejecutivo en veto a proyecto de cannabis

Los diputados de la Comisión de Ambiente decidieron este miércoles, por mayoría, acoger las recomendaciones que el Poder Ejecutivo presentó al proyecto sobre la legalización del comercio y cultivo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en el país.



Con el apoyo de seis legisladores y el rechazo de uno, el órgano recomendará al Plenario que acoja las propuestas del Gobierno en el veto parcial que le dio al expediente semanas atrás.

Esto significa eliminar los artículos que permitían el autocultivo y autoconsumo de cannabis medicinal y reformar el tema de licencias del cáñamo industrial para endurecer sus controles.

El órgano aseguró por mayoría que, pese a no compartir las razones expresadas por el Gobierno, los cambios propuestos no alteran el espíritu del proyecto y acogerlos sería la forma más expedita de poder convertir la iniciativa en ley antes de que acabe la actual legislatura (30 de abril).

"Si bien es cierto el Ejecutivo dijo cosas que no son correctas, como los intentos de audiencia de los ministros o las advertencias al texto, y que las 27 páginas de ese veto parcial son de paja, esta es la vía correcta, aun con estos cambios esta ley va a rendir frutos", dijo la liberacionista Karine Niño.

El órgano, que tenía un mes para analizar el veto, discutió durante más de una hora el alcance de ese informe que entre muchos otros fue catalogado como innecesario, vergonzoso o cargado de prejuicios y mentiras.

Paola Vega, única en votar en contra a esa recomendación, aseguró que por principios éticos no podía apoyar la "ignorancia total y las ganas de entorpecer" el proyecto que ese informe representaba.

Entre otras, criticó las advertencias que el ministro de Salud, Daniel Salas, hizo sobre los supuestos riesgos al autocultivo y autoconsumo, quién entre otros cuestionó la capacidad de los usuarios para procesar y automedicarse dosis correctas de cannabis.

"No es cierto que eso quedaba a la libre, no es cierto que una persona se come ocho plantas y no se sabe qué pasa, pasa lo mismo que si se come ocho matas de culantro, eso pasa.