Diputados proponen castigar con cárcel el 'acoso predatorio'

Un grupo de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) proponen que el 'acoso predatorio' sea un delito estipulado en el Código Penal de Costa Rica y que este sea castigado con cárcel.

Laura Guido, Carolina Hidalgo, Nielsen Pérez, Catalina Montero y Enrique Sánchez presentan este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el proyecto de Ley 'anti-stalking', para prevenir, sancionar y erradicar el acoso predatorio. El 'stalking' o acecho es el término utilizado para referirse al trastorno que tiene una persona que lo lleva a espiar a una víctima, en muchos casos convirtiéndose en un comportamiento repetitivo y extendido a lo largo del tiempo.

Según la legisladora Laura Guido, la iniciativa nació por la nota publicada en Teletica.com en la cual se comparte el caso de la diseñadora nacional, Jessica González.

"A partir del testimonio que hace Jessica y que ustedes compartieron se generó un proceso de diálogo porque conocimos la historia de muchas mujeres que han sufrido de 'acoso predatorio', es decir un seguimiento persistente, mortificante, que involucra una invasión de la privacidad, el no poder estar tranquilas porque las víctimas se sienten vigiladas. Esto ocurre cuando hay una persona que les genera una situación de inseguridad y que nuestro ordenamiento jurídico no tiene regulado ", comentó Guido.

La diseñadora y DJ denunció que existe un vacío legal por casos como el de ella y fue entonces cuando las diputadas de la fracción apoyadas por Sánchez decidieron indagar más. Llegaron a la conclusión de que, efectivamente, este tipo de acecho todavía no está tipificado en la ley.

El 'acoso predatorio' se puede manifestar de diversas formas, entre las más frecuentes están la persecución, el merodear o presentarse en los lugares donde la víctima habita, se encuentra o frecuenta. Incluye también el envío de mensajes por medio de redes sociales de manera reiterativa, llamadas reiteradas, envío de regalos, el solicitar servicios o mercancías en nombre de la víctima o violentar el domicilio de la misma, entre otras cosas.



Algunos países que han incorporado una norma para atender esta conducta son Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza.



"En otros países se llaman stalking, no significa que a mí me guste alguien y me meto a revisar su perfil de Facebook, sino que, de una forma permanente, se hace un seguimiento mortificante de una persona en contra de su voluntad", agregó Guido.