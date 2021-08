Diputados ponen contra la pared al Gobierno por agenda FMI

Los jefes de fracción le cerraron la puerta al Ejecutivo con la posibilidad de crear una comisión especial que se encargara íntegramente a la discusión y dictamen de los proyectos relativos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Es una audiencia con tintes de emergencia, la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte, se apersonó ante las diferentes jefaturas del Congreso para abogar por la creación de ese órgano como una apuesta última por agilizar esa larga lista de expedientes cuyos plazos máximos de enmienda finalizan entre setiembre y noviembre próximo.

Los diputados tuvieron duras críticas para el Ejecutivo por su desidia en el trámite de estos expedientes, que incluyen temas como gravar el salario escolar, la renta global dual, los impuestos a las casas de lujo y los premios de lotería, la ley de reducción de beneficios fiscales y el aporte solidario sobre las utilidades de las empresas públicas.

“Gestionar una agenda no es ponerle un papelito al expediente y quedarse esperando a que los diputados hagan todo el trabajo, gestionar es meterse de lleno en la comisión y eso no lo hemos visto.

Silvia Hernández, presidenta del Congreso, fue más allá y aseguró que antes de pedir la creación de una comisión que ella catalogó como inviable entre las fracciones, el Gobierno debería buscar la manera de darle potabilidad a esos expedientes antes de que tengan que ser archivados o enviados al Plenario para su corrección.

“Proyectos que no están dictaminados no se pueden enviar a plenas (como sugirió Dinarte) y crear una comisión especial requiere 38 votos. Yo misma propuse eso y tres meses después sinceramente le digo que seguir aquí enrumbando es una pérdida de tiempo, no va a haber voluntad de construir 38 votos”, dijo Hernández.